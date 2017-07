Arka Gdynia ma nowego właściciela. Został nim 20-latek

Portal Weszło.com poinformował, że Dominik Midak został większościowym udziałowcem Arki Gdynia. 20-letni Midak to młody biznesmen, ale prawdopodobnie nigdy nie byłoby go stać na zakup Arki Gdynia, gdyby nie majątek jego ojca. Włodzimierz Midak to właściciel dobrze prosperującej firmy z branży recyklingu i gospodarowania odpadami. Ojciec właściciela Arki prężnie działa również w dziedzinie obrotu nieruchomościami.

Zmiany właścicielskie

Do tej pory Arka Gdynia była w rękach Ryszarda Krauzego. Milioner w 2013 zrezygnował z prowadzenia klubu, ale Arka nadal znajdowała się po opieką spółek gdyńskiego przedsiębiorcy. Do momentu przejęcia większościowego pakietu przez Dominika Midaka struktura właścicielska w Arce składa się z trzech podmiotów: Paxum Investment SA, Football Club sp. z o.o. oraz Prokom Investment SA. Od teraz wiadomo, że 60 proc. pakiet należy do Dominika Midaka, a 25 proc. akcji przejął prawdopodobnie Football Club sp. z o.o.

Nowy dyrektor sportowy

Na swoim stanowisku powinien pozostać obecny prezes klubu - Wojciech Pertkiewicz. Nic nie wskazuje również na to, żeby z klubem pożegnał się aktualny szkoleniowiec - Leszek Ojrzyński. Kluczową zmianą może być jednak zatrudnienie nowego dyrektora sportowego. Edwarda Klejndinsta powinien zastąpić były piłkarz Legii Warszawa, a obecnie prezes Ożarowianki Ożarów - Piotr Włodarczyk.

Piłkarz i biznesmen

Midak próbował swoich sił na kilku płaszczyznach. Jedną z nich było podjęcie treningów w wspieranej przez swojego ojca Ożarowiance Ożarów. Tam właśnie poznał Piotra Włodarczyka, który wkrótce powinien zająć fotel dyrektora sportowego w Arce Gdynia. Po pewnym czasie 20-latek stwierdził, że do piłki nożnej jednak się nie nadaje.

Właśnie dlatego Midak rozpoczął studia i założył własną firmę. Vendo to platforma umożliwiająca przeprowadzanie wstępnych castingów do reklam, filmów i seriali. Właściciel Arki chciał tym samym dać szanse mieszkańcom małych miast i wsi, którzy prawdopodobnie nigdy nie mieliby okazji zaistnieć w showbiznesie. Niestety, firma nie rozwija się tak, jak Midak mógłby sobie tego życzyć. Ciężko się doszukać więcej informacji na temat młodego biznesmena, bo Midak zadbał o to, by na jego kontach społecznościowych nie pojawiło się zbyt dużo wiadomości na jego temat.