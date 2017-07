Mbappe po spotkaniu z działaczami PSG

O spotkaniu Mbappe z Nasserem Al-Khelaifim poinformował dziennik "L’Equipe". 18-latkowi towarzyszył jego tata, a ze strony klubu obecny był na nim też nowy dyrektor sportowy PSG Antero Henrique.

Jak pisze gazeta rozmowy między panami przebiegały w miłej atmosferze, chociaż Mbappe nie wyjawił jakie ma plany i oczekiwania związane ze swoja przyszłością.

Dla działaczy PSG gwiazda AS Monaco staje się transferowym celem numer 1. Ekipa z Parc des Princes jest jedną z niewielu w Ligue 1, która podczas tego okienka nie pozyskała jeszcze ani jednego piłkarza.



Dlaczego gracz, którego wartość zbliża się do 140 mln euro w obliczu zainteresowania Realem Madryt kilkoma klubami z Wysp, miałby wybrać ekipę ze stolicy Francji? Bo tam jest jego dom. Mbappe urodził się na przedmieściach Paryża w Bondy, jakieś 30 km od Parku Książąt. Działacze PSG chcą zagwarantować mu miejsce w podstawowym składzie i dostosowanie taktyki pod jego grę. Czy to wystarczy? Trzeba będzie jeszcze przełamać opór obecnego pracodawcy napastnika, dla którego najgorszym rozwiązaniem byłoby oddawanie swej gwiazdy w ręce głównego rywala do tytułu.