Vadis Odjidja Ofoe przechodzi do Krasnodaru!

Według naszych informacji, Rosjanie proponują Ofoe korzystniejsze warunki niż Olympiakos. Krasnodar jest gotowy zapłacić około 3,5 miliona euro. Ofoe już dzisiaj wybiera się na zgrupowanie Krasnodaru do austriackiego Grazu, na którym powinien podpisać kontrakt.

Koniec transferowej sagi

Tydzień temu Vadis przyleciał do Warszawy, ale po rozmowie z Mioduskim nie pojechał do Warki, gdzie trenowała drużyna Jacka Magiery, tylko wrócił do Belgii, do swojej partnerki, która chwilę przed jego przylotem do Warszawy urodziła mu dziecko. Najlepszy zawodnik Lotto Ekstraklasy miał wrócić w niedzielę na trening, ale... spóźnił się na samolot.

Jeszcze w trakcie przedłużonego urlopu w Belgii, gdy osoby związane z pierwszym zespołem kontaktowały się z Vadisem, ten miał ich informować, że jego menedżer rozgląda się za nowym klubem i najprawdopodobniej nie zostanie w Legii na przyszły sezon.