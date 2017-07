Siatkówka. Złoci juniorzy w kadrze De Giorgiego na mistrzostwa Europy!

Trzecie mistrzostwo świata juniorów w historii polskiej siatkówki (poprzednio zwyciężono w 1997 w Bahrajnie i 2003 roku w Iranie) to niewątpliwie wielki sukces podopiecznych trenera Sebastiana Pawlika. Jego siatkarze to jednocześnie mistrzowie Europy i świata kadetów (2015) oraz mistrzowie Europy juniorów (2016), co przy tym, że reprezentacja seniorów wciąż jest aktualnym mistrzem świata sytuuje polską siatkówkę w czołówce najlepszych zespołów narodowych na świecie.

Sukces młodych reprezentantów Polski nie umknął uwadze Polskiego Związku Piłki Siatkowej i Ferdinando De Giorgiemu. Rzecznik PZPS-u, Janusz Uznański, podał w poniedziałek rano, że pewni powołania do szerokiej kadry na zbliżające się mistrzostwa Europy mogą być trzej przedstawiciele „złotego” zespołu - Jakub Kochanowski, Tomasz Fornal oraz Bartosz Kwolek.

Jakub Kochanowski to siatkarz Indykpolu AZS Olsztyn. Został wybrany MVP mistrzostw świata juniorów, co jak na środkowego jest wyróżnieniem stosunkowo rzadkim. W siatkówce reprezentacyjnej zdobył również mistrzostwo świata i Europy kadetów oraz mistrzostwo Europy juniorów. W poprzednim sezonie PlusLigi był sklasyfikowany na 23. miejscu wśród najlepszych zawodników na swojej pozycji.

Tomasz Fornal od 2016 roku gra w Cerrad Czarnych Radom. Pochodzi z siatkarskiej rodziny, a wcześniej w Młodej Lidze występował w Skrze Bełchatów. Statystycznie był 17. przyjmującym poprzedniego sezonu w krajowych rozgrywkach.

Bartosz Kwolek został wybrany jednym z dwóch najlepszych przyjmujących zakończonych mistrzostw świata juniorów. Gra w ONICO Warszawie i był 20. zawodnikiem na swojej pozycji w poprzednich rozgrywkach PlusLigi. W Młodej Lidze grał w Jastrzębskim Węglu, następnie przeniósł się do Spały.