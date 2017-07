Robert Kubica znowu w bolidzie! ''To nie koniec tematu F1'' [WIDEO]

Na początku czerwca Robert Kubica został zaproszony przez zespół Renault na testy bolidem F1 z 2012 roku. Polski kierowca przejechał 115 okrążeń i nie krył swojej radosci z powrotu do bolidu F1. W pierwszy weekend lipca Kubica znów mógł zasiąść za kierownicą. Krakowianin pojawił się na corocznym Goodwood Festival of Speed w West Sussex w południowej Anglii.

Polski kierowca na torze pojawił się dwa razy. Najpierw koło godziny 13 oraz trzy godziny później. Fani kierowcy mogli zaobserwować, że Polak w pewnym momencie prowadził bolid tylko prawą - kontuzjowaną ręką.

Robert Kubica był bardzo zadowolony z udziału w tym wydarzeniu. Na Festiwalu Szybkości nie mierzy się czasów, bo jest to rekreacyjna impreza. Kibice mają możliwość oglądać samochody, które uczestniczyły w wielkich imprezach przed kilkoma laty.

Polski kierowca powiedział niedawno, że nie pojawia się w bolidzie tylko po to, by wzbudzać zainteresowanie mediów. To jest kolejny etap jego pracy, a temat Formuły 1 nie jest sprawą zamkniętą.

Kubica po raz ostatni na torze Formuły 1 w mistrzostwach świata ścigał się w 2010 roku (w GP Abu Zabi zajął 11. miejsce). Kilka miesięcy później uległ wypadkowi podczas pierwszego odcinka specjalnego rajdu Ronde di Andora. Jadąc Skodą Fabią S2000 Evo2, uderzył lewą stroną samochodu w barierę, a ta przeszła przez ścianę grodziową pojazdu i przygniotła kierowcę. W wyniku wypadku doznał on wielomiejscowego złamania prawej ręki i nogi.