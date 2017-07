Tour de France. Marcel Kittel wygrał drugi etap. Kwiatkowski znów najlepszy z Polaków

Niemiec okazał się najlepszy na sprinterskim finiszu. Przez niemal całą trasę z Dusseldorfu do Liege (203,5 km) uciekała dwójka kolarzy - Taylor Phinney i Yoann Offredo. Obaj zostali jednak dogonieni przez peleton niespełna dwa kilometry przed metą.

Jak w drugim etapie wypadli Polacy? 32. był Michał Kwiatkowski, 57. Paweł Poljański, 58. Rafał Majka, a Maciej Bodnar zajął 104. lokatę.

W klasyfikacji generalnej TdF wciąż prowadzi Geraint Thomas, który w sobotę wygrał jazdę indywidualną na czas. Drugie miejsce zajmuje Stefan Kung, trzeci jest Kittel. Polacy: 8. miejsce Kwiatkowski (15 sek. straty do lidera), 23. Bodnar (33 sek. straty do lidera), 49. Majka (49 sek. straty do lidera), 133. Poljański (1 min. 32 sek. straty do lidera).

We wtorek trzeci etap. Kolarze jechać będą z Verviers do Longwy (212,5 km). Start zaplanowano na godz. 12.25.