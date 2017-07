Euro U21. Marcin Dorna może zostać zwolniony. Następca? Czesław Michniewicz

- Nie wiem, czy dalej będę prowadził tę reprezentację. Na tak ważne deklaracje przyjdzie pora po odpowiedniej analizie. Decyzje zostaną podjęte w federacji, ale na pewno nie zapadną one teraz, na konferencji prasowej - tłumaczył Marcin Dorna po ostatnim meczu Polaków (przegranym 0:3 z Anglią) na młodzieżowych mistrzostwach Europy.

Na Dornę spadła fala krytyki. Selekcjonera w obronę wziął Zbigniew Boniek, który w trakcie turnieju napisał, że nie ma mowy o jego zwolnieniu. Kibice i dziennikarze jednak nie do końca chcieli w to uwierzyć.

W niedzielę po południu Mateusz Borek, dziennikarz Polsatu Sport, zasugerował na Twitterze, że to ostatnie dni Dorny z młodzieżówką. "Czesław Michniewicz, komentując za mną finał ME U21, niczego nie chciał mówić. Zaprzeczał. Ale słyszę, że 7 lipca to on zostanie trenerem U21" - napisał.

Przypomnijmy, że prowadzona przez Dornę reprezentacja odpadła z mistrzostw Europy już po fazie grupowej. W trzech meczach biało-czerwoni zdobyli zaledwie punkt, zyskując niechlubne miano najsłabszego gospodarza w historii mistrzostw Europy do lat 21.