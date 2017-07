To był jeden z najgorszych rzutów karnych w historii

Mijała 120. minuta ćwierćfinału Euro 2016, a na tablicy świetlnej wciąż widniał remisowy rezultat. Rzuty karne były nieuniknione, więc selekcjoner Włochów specjalnie na tę okazję postanowił dokonać zmiany w zespole. Antonio Conte wpuścił na boisko Zazę. Napastnik podchodził do rzutu karnego jako drugi zawodnik Włochów, ale fatalnie przestrzelił jedenastkę.

Włosi przegrali konkurs rzutów karnych 5:6. Jednym z głównych winowajców był właśnie Zaza,

Na domiar złego, piłkarz tłumaczył swój kiks w dość żenujący sposób.

- Przepraszam włoskich kibiców. Zmarnowałem najważniejszego karnego w swoim życiu. Będę go pamiętał do końca życia. Czemu w taki sposób wykonałem jedenastkę? Zawsze tak podchodzę do karnych. Byłem pewien, że strzelę gola. Udało mi się zmylić Manuela Neuera, ale piłka jakoś dziwnie poszybowała nad poprzeczką - powiedział po meczu.

Tymczasem w lipcu 2016 roku sprawdziliśmy wszystkie jego dotychczasowe rzuty karne w Serie A i nigdy w taki sposób nie wykonał jedenastki.

Tamten rzut karny podbił internet i doczekał się wielu - naprawdę zabawnych - memów.