Carlo Ancelotti zły na menadżera Roberta Lewandowskiego

W ostatniej kolejce Bundesligi Pierre-Emerick Aubameyang wyprzedził Lewandowskiego w wyścigu o koronę króla strzelców ligi. Po zakończonym meczu, jeden z agentów Polaka obarczył za to winą włoskiego szkoleniowca.

– Robert powiedział mi, że trener Ancelotti nie zasygnalizował na finale rozgrywek, aby zespół grał na niego i pomagał mu w zostaniu królem strzelców. Jeszcze nigdy nie widziałem go tak rozczarowanego. Naprawdę liczył, że zespół go wesprze, a tak się nie stało – oświadczył Maik Barthel na łamach "Kickera".

Bayern przygotowuje się obecnie do nowego sezonu, a Ancelotti skomentował całą sprawę.

– Lewandowski nigdy się do mnie osobiście nie poskarżył. Niestety zawsze pojawiają się agenci, którzy dużo za dużo gadają. Nie po raz pierwszy menedżerowie mówią do dziennikarzy nieprawdziwe rzeczy i to pewnie nie jest też ostatni raz. W takich sytuacjach menedżerowie powinni zwracać się bezpośrednio do klubu lub trenera, a nie od razu do mediów. (...) W idealnym świecie agenci nie rozmawiają z prasą – powiedział Włoch.