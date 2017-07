Siatkówka. Kolejny obrót sprawy kubańskich siatkarzy skazanych za gwałt. Jednego uniewinniono

Skandal obyczajowy, który wybuchł po informacjach o dopuszczeniu się przestępstwa na tle seksualnym przez członków reprezentacji Kuby podczas Ligi Światowej w lipcu 2016 roku, nadal nie ucichł. Choć Rolando Cepedę, Abrahama Alfonso, Osmany'ego Santiago Uriarte i Ricardo Calvo Mazano skazano na pięć lat pozbawienia wolności, a Luisa Sosę na 3,5 za gwałt na kobiecie w fińskim Tampere, to sprawa przybiera coraz to nowy obrót.

Początkowo podejrzanych o udział w sprawie było ośmiu zawodników. Kiedy sąd ostatecznie znalazł pięciu winnych popełnienia przestępstwa, osadził ich w kilku więzieniach i zażądał zapłaty zadośćuczynienia poszkodowanej kobiecie (24 tysiące dolarów). Wtedy siatkarze reprezentacji Kuby zaczęli domagać się powtórnego rozpatrzenia sprawy. Narzekali na złe warunki w więzieniu, zniszczenie reputacji, pozbawienie środków do życia ich rodzin (żon i dzieci), ale przede wszystkim – na niesprawiedliwy wyrok.

Według ich zeznań poznana w hotelowym klubie kobieta zgodziła się pójść z Uriarte do pokoju. Kubańczyk sprowadził jeszcze kilku kolegów i ponoć przystała na to, by również z nimi spędzić czas. Temu poszkodowana zaprzeczyła, oskarżając grupę o zbiorowy gwałt i o to, że siatkarze więzili ją w pokoju przez dwie i pół godziny.

Kilka tygodni temu media obiegła informacja, że kobieta chce zmienić zeznania na korzystniejsze dla skazanych. Ostatecznie w wyniku apelacji sąd w Turku zadecydował, że kara Uriarte zostanie skrócona do czterech lat, Ricardo Calvo do trzech i pół roku, 28-letniego kapitana zespołu Rolando Cepedy do dwóch i pół roku, a Abrahama Alfonso Gavilana do zaledwie piętnastu miesięcy. Luis Sosa został uniewinniony.

Po wybuchu skandalu trenerów reprezentacji Kuby zwolniono, a osłabiona kadra przegrała wszystkie pięć spotkań na igrzyskach olimpijskich w Rio de Janeiro.