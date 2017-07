Transfery. Wesley Sneijder wróci do Włoch?

Wychowanek Ajaxu trafił do Włoch w 2009 roku. Real Madryt sprzedał go do Interu za 27 mln euro. W ciągu czterech sezonów stał się czołowym środkowym pomocnikiem w Europie. W 2010 roku wygrał z Interem potrójną koronę, a z reprezentacją Holandii dotarł do finału mundialu. Trzy lata później odszedł za 7,5 mln euro do Galatasarayu Stambuł.

W Turcji zagrał łącznie w 175 meczach, w których strzelił 45 goli i zanotował 44 asysty. Teraz najprawdopodobniej wróci do Włoch.

- Mamy różne możliwości, ale w tym momencie to przenosiny do Genui uważamy za priorytet - powiedział jego agent, Guido Albers, w rozmowie z magazynem "FourFourTwo".

33-latek jest obecnie wyceniany przez portal transfermarkt.de na 6, 5 mln euro, ale Sampdoria pewnie zapłaci trochę mniej.