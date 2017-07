Tour de France. Geraint Thomas zwycięzcą pierwszego etapu. Dobra jazda Polaków

Trasę 14 kilometrów Thomas pokonał w 16 minut i cztery sekundy. Brytyjczyk, o pięć sekund, wyprzedził Szwajcara Stefana Künga z teamu BMC oraz, o siedem sekund, kolegę z zespołu Vasila Kiryienkę. Zeszłoroczny triumfator TdF - Chris Froome - z czasem 16 minut i 15 sekund zajął czwarte miejsce.

Najlepszym z Polaków okazał się Michał Kwiatkowski, który uzyskał czas 16 minut i 19 sekund, co dało mu siódmą pozycję. Nasz reprezentant doskonale zaprezentował się na pierwszym punkcie pomiarowym (8,1 km), jednak ostatecznie do Thomasa stracił 15 sekund. Do podium zabrakło mu ośmiu sekund.

25. miejsce zajął Maciej Bodnar (33 sekundy straty do lidera), 57. był Rafał Majka (49 sekund straty do lidera), a 159. lokatę zajął Paweł Poljański (minuta i 32 sekundy straty do lidera).

Podczas etapu doszło do fatalnego wypadku z udziałem Alejandro Valverde. Na jednym z zakrętów Hiszpan wpadł w poślizg i z dużą siłą uderzył w barierki. Kolarz został natychmiastowo przetransportowany do szpitala, a pierwsze diagnozy mówią, iż złamał on nogę. Wiadomo już, że tegoroczny TdF dla Valverde już się skończył.

W niedzielę odbędzie się drugi etap wyścigu. Kolarze przejadą z Düsseldorfu do belgijskiego Liege. Trasa liczyć będzie 203,5 km. Początek o godz. 10.30, relacja na żywo na Sport.pl.