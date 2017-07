Primera Division. Saul przedłużył kontrakt z Atletico Madryt. Taka umowa to rzadkość

To jeden z najdłużej obowiązujących kontraktów w historii piłki nożnej, takie umowy to rzadkość - wygaśnie dopiero w czerwcu 2026 roku. Teoretycznie FIFA zezwala na podpisywanie maksymalnie pięcioletnich umów. Saul miał kontrakt ważny do 2021 roku, więc przedłużył go o pięć lat - nie ma pewności, czy takie rozwiązanie jest do końca legalne.

Saul przez dwa ostatnie sezony wyrósł na jedną z czołowych postaci Atletico. W minionym sezonie rozegrał 53 spotkania, w których strzelił dziewięć goli (cztery w Lidze Mistrzów). - Jestem szczęśliwy, bo Atletico to rodzina i nie ma lepszego miejsca dla mnie.

Na Euro U21 Saul zdobył Złotego Buta - strzelił pięć goli w pięciu meczach. Jego Hiszpania przegrała jednak w finale z Niemcami 0-1.