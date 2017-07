Transfery. Łukasz Teodorczyk ma nowego rywala. To Henry Onyekuru

W minionym sezonie Nigeryjczyk występował w belgijskim Eupen i wraz z Polakiem został królem strzelców - obaj mieli tyle samo goli (po 22, choć Eupen nie grało w grupie mistrzowskiej w przeciwieństwie do "Fiołków").

20-latek został wykupiony przez Everton za 6,7 mln funtów, ale Anglicy musieli wypożyczyć go z powrotem do Belgii - Onyekuru nie posiada paszportu kraju Unii Europejskiej, przez co nie dostał pozwolenia na pracę.

Anderlecht zagra w kolejnej edycji Ligi Mistrzów. Onyekuru może występować nie tylko w napadzie, ale również na skrzydle.