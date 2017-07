Robert Kubica znowu zasiądzie w bolidzie F1!

Dwa tygodnie temu Robert Kubica został zaproszony przez zespół Renault na testy bolidem F1 z 2012 roku. Polak radził sobie całkiem nieźle, zwłaszcza, że od kilku lat nie miał styczności ze ściganiem. - Jeszcze kilka lat temu uważałem, że mój powrót nie jest możliwy. Ale ciężko na niego pracowałem. Udało się. Jestem dumny z tego, co udało mi się zrobić, ale to mi też pokazuje, co straciłem - mówił wówczas Kubica.

W niedzielę ponownie poprowadzi bolid. Weźmie udział w Goodwood Festival of Speed, czyli w festiwalu prędkości, który rozpoczął się już w czwartek w Wielkiej Brytanii. W piątek okazję do zaprezentowania swoich umiejętności dostał Jolyon Palmer, czyli etatowy kierowca zespołu Renault, a w sobotę rezerwowy kierowca Siergiej Sirotkin, natomiast w niedzielę na tor wyjedzie Kubica.

Kubica po raz ostatni na torze Formuły 1 w mistrzostwach świata ścigał się w 2010 roku (w GP Abu Zabi zajął 11. miejsce). Kilka miesięcy później uległ wypadkowi podczas pierwszego odcinka specjalnego rajdu Ronde di Andora. Jadąc Skodą Fabią S2000 Evo2, uderzył lewą stroną samochodu w barierę, a ta przeszła przez ścianę grodziową pojazdu i przygniotła kierowcę. W wyniku wypadku doznał on wielomiejscowego złamania prawej ręki i nogi.