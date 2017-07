Transfery. Arsenal kupi gwiazdę Lyonu?

26-letni wychowanek Lyonu od kilku lat jest gwiazdą ligi francuskiej. W Ligue 1 wystąpił w 203 meczach, w których zdobył 100 bramek i zanotował 32 asysty. Lacazette uznał, że lato 2017 roku to dobry czas, na zmianę klubu.

Wydawało się, że jest bliski przejścia do Atletico Madryt, ale "Sky Sports" twierdzi, że najprawdopodobniej trafi do Arsenalu. W tym okienku transferowym do Londynu zawitał już Sead Kolasinac, były obrońca Schalke.

Jeśli Lacazette również podpiszę kontrakt, to o miejsce w składzie, będzie rywalizował ze swoim rodakiem, Olivierem Giroudem, i Dannym Welbeckiem.

Jeżeli transfer dojdzie do skutku, to Francuz zostanie najdroższym piłkarzem Arsenalu w historii. Do tej pory był nim Mesut Oezil, który w 2013 roku kosztował 42,4 mln funtów.