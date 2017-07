SPORTOWY ROZKŁAD WEEKENDU. Rusza Tour de France, kto wygra Puchar Konfederacji?

SOBOTA:

8.00 Rajd Polski

Na Mazurach rajdowe święto, bo wokół Mikołajek trwa 74. Rajd Polski. Są najszybsi kierowcy na świecie i ich piekielne maszyny WRC. W sobotę osiem odcinków specjalnych oraz superoes na torze w Mikołajkach pod wieczór. W sumie przed kierowcami do przejechania blisko 145 kilometrów.

15.15 Tour de France

21 etapów, ponad trzy i pół tysiąca kilometrów i trzy tygodnie ścigania. W sobotę w Duesseldorfie rusza Tour de France (1. etap, to jazda indywidualna na czas). Wielkim faworytem Wielkiej Pętli jest Christopher Froome (Team Sky). Kibice nad Wisłą liczą jednak przede wszystkim na Rafała Majkę, który po raz pierwszy startuje w tym wyścigu jako lider swojej drużyny (Bora-Hansgrohe). Oprócz niego w TdF jedzie trzech Polaków: Maciej Bodnar, Paweł Poljański (Bora-Hansgrohe) i Michał Kwiatkowski (Team Sky).

20.00 Diamentowa Liga



Sylwester Bednarek w skoku wzwyż, Paweł Wojciechowski w skoku o tyczce, Paulina Guba w pchnięciu kulą i Angelika Cichocka w biegu na 1500 m. To czwórka Polaków, która wystąpi w sobotę w mityngu Diamentowej Ligi, który odbędzie na "Charlety Stadium” w Paryżu.

Poza tym dzieje się:

18.00 ACB 63, czyli gala mieszanych sztuk walki w Gdańsku

NIEDZIELA:

14.00 Portugalia - Meksyk

W meczu o trzecie miejsce Pucharu Konfederacji Portugalia zmierzy się z Meksykiem. Będzie to drugie starcie obu ekip, które rywalizowały ze sobą też w grupie. Meksyk zremisował wówczas z Portugalią 2:2, choć wydawało się, że przegra. W doliczonym czasie gola na wagę punktu strzelił Hector Moreno.

Typ Sport.pl: PORTUGALIA

20.00 Chile - Niemcy



W piątek młodzieżowa reprezentacja Niemiec zdobyła mistrzostwo Europy. W niedzielę - ta nieco starsza, ale naprawdę nieco - ma szansę na triumf w Pucharze Konfederacji. Ekipa Joachima Loewa spotka się w finale z Chile, z którym już grała na tym turnieju w grupie. Dwa tygodnie temu był remis 1:1, ale o tym meczu już nikt nie pamięta, a bynajmniej nie powinien. Tu remisu być nie może.

Typ Sport.pl: NIEMCY

POZOSTAŁE WYDARZENIA:

08.00 Rajd Polski

Ostatni dzień Rajdu Polski na Mazurach. A co za tym idzie, rozstrzygnięcia. W niedzielę czeka nas rywalizacja na czterech odcinkach o długości 60 km. Rajdowcy ruszą z Orzysza i dojadą do Paprotek, gdzie zaplanowano Power Stage. Meta rajdu, podobnie jak uroczysty start, w urokliwym centrum Mikołajek (ok. godz. 14:30).

12.00 Tour de France

Tegoroczny Tour de France może być jednym z najszybszych wyścigów w historii. Wszystko przez fakt, że organizatorzy przygotowali wiele płaskich odcinków, które będą rajem dla sprinterów. W 2. etapie Wielkiej Pętli kolarze do przejechania będą mieli 203,5 km. Wystartują z Duesseldorfu i dojadą aż do Liege we wschodniej Belgii.

Poza tym dzieje się:

3.00 Manny Pacquiao - Jeff Horn, walka o pas WBO kategorii półśredniej.