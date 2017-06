Absurdalna sytuacja w Brazylii. Sędzia rzucił się na piłkarza z... pistoletem

W trakcie jednego z amatorskich meczów w Brazylii Marcos Lopes Vieira nie zgadzał się z decyzją sędziego i uderzył go w twarz. Arbiter zamiast sięgnąć po czerwony kartonik, wolał załatwić sprawę po męsku. Podszedł do swojej torby, wyjął z niej pistolet i zaczął biec w kierunku piłkarza.

Na szczęście nie doszło do żadnej tragedii. Spanikowany zawodnik rzucił się do ucieczki i szybko schował się w szatni. Sędziego nie spotkała żadna kara - broń miał przy sobie legalnie, ponieważ na co dzień jest policjantem.