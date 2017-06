Primera Division. Jaka przyszłość Cristiano Ronaldo? Gwiazdor spotka się z prezesem Realu Madryt

Zostanie czy odejdzie - to pytanie w ostatnich tygodniach kibice Realu Madryt zadawali sobie najczęściej. Tym bardziej, że zewsząd dochodziły głosy, że Portugalczyk zamierza opuścić Real, który zdaniem piłkarza, nie okazał mu wsparcia w walce z hiszpańskim fiskusem, oskarżającym gwiazdę Królewskich o oszustwa podatkowe na 14,7 mln euro (za co grozi łącznie sześć lat więzienia).

Od czasu wybuchu afery podatkowej Ronaldo i prezes Realu nie mieli czasu na rozmowę w cztery oczy. Portugalczyk przebywał bowiem na zgrupowaniu swojej reprezentacji, która przygotowywała się na Puchar Konfederacji. - Na pewno się spotkamy po jego powrocie z Rosji. Usiądziemy i na spokojnie omówimy wszystkie sprawy. To bardzo uczciwa osoba, która zawsze wypełnia wszystkie swoje obowiązki - podkreślił Perez.

Zdaniem hiszpańskich mediów piłkarz pojawi się w Madrycie w przyszłym tygodniu. W poniedziałek lub we wtorek spotka się z Perezem, który już teraz - zdaniem "Marki" - kontaktuje się z Ronaldo i robi wszystko, by przekonać go do zostania w Realu.

W środę reprezentacja Portugalii odpadła z Pucharu Konfederacji po przegranym konkursie rzutów karnych z Chile (0:3). W niedzielę zagra z Meksykiem o trzecie miejsce, ale już bez Ronaldo. Portugalska federacja zgodziła się, by ten wrócił do domu i w końcu spotkał się ze swoimi dziećmi (w trakcie turnieju zawodnik został ojcem bliźniaków).