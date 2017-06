Siatkówka. BBTS kompletuje skład - kolejny Rosjanin w zespole

- Cieszę się, że będę mógł pokazać swoją grę w innych rozgrywkach, w silnej lidze. Chciałbym zaprezentować się z jak najlepszej strony, a przez to osiągnąć jak najlepszy wynik z całym zespołem. Mój ostatni sezon w Rosji uważam za najlepszy w mojej karierze, zdobyłem medal rozgrywek, dotarliśmy do finału pucharu. Teraz jednak chcę iść dalej, by rozwijać swoją karierę. Polska liga jest silna w Europie, myślę, że w porównaniu z rosyjską jest dość atletyczna i szybka. Główną różnicą jest sposób organizacji rozgrywek; w Polsce jest naprawdę wysoki. To była jedna z niewątpliwych zalet oferty z BBTS, ponieważ chciałem zagrać w kraju, w którym siatkówka jest sportem bardzo popularnym - mówi nowy zawodnik BBTS-u.

Wiaczesław Tarasow urodził się w Sankt Petersburgu i tam rozpoczął karierę zawodniczą (2002-2007). Później grał w Lokomotiv Izumrud Jekaterynburg (2007-2011), Kuzbass Kemerowo (2011-2013), Dynamo LO (2013-2014), Jugra Samotłor Niżniewartowsk (2014-2015) oraz Dagestanie Makhachkala (2015-2016).

Skład BBTS-u Bielsko-Biała jest już prawie kompletny. Na rozegraniu wystąpią Jarosław Macionczyk (Aluron Virtu Warta Zawiercie), oraz Harrson Peacock (liga fińska). Środkowi to Mariusz Gaca, Wojciech Siek i Bartosz Cedzyński (Espadon Szczecin), a przyjęcie zabezpieczą Piotr Łukasik (KPS Siedlce), Tomasz Piotrowski (Młoda Liga), Bartosz Janeczek oraz wspomniany Tarasow. Libero to Przemysław Czauderna oraz Kajetan Marek (Młoda Liga), natomiast na ataku grać będą Jakub Bucki (KPS Siedlce) oraz Oleg Kriukin.