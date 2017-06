Pierwszy transfer coraz bliżej. Łukasz Moneta blisko powrotu do Legii

Obecnie Moneta jest piłkarzem Ruchu Chorzów, który spadł do pierwszej ligi. Jeśli podpisze umowę z Legią, będzie to dla niego druga przygoda z Łazienkowską. 23-latek po raz pierwszy trafił do Warszawy w 2013 roku, kiedy z LZS Leśnica przeniósł się do rezerw Legii. W kolejnych miesiącach dobra forma zaprocentowała i piłkarz dostał się do pierwszej drużyny, w której wystąpił trzy razy, kiedy jej trenerem był Henning Berg.

Zimą 2015 roku lewoskrzydłowy przeniósł się na wypożyczenie do Wigier Suwałki, a po roku trafił na zasadzie transferu definitywnego do Ruchu. Legia zagwarantowała sobie prawo pierwokupu (ok. 100 tys. euro), z którego teraz chce skorzystać.

Moneta, jako jeden z nielicznych polskich graczy, pokazał się z niezłej strony na młodzieżowych mistrzostwach Europy, które odbywają się teraz w naszym kraju. W meczu ze Szwedami (2:2) skrzydłowy strzelił pierwszego gola dla biało-czerwonych.

Sport.tvp.pl informuje, że 23-latek ma podpisać z Legią trzyletni kontrakt.