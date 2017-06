George ST Pierre może zmierzyć się ze zwycięzcą Woodley-Maia w MSG

Na początku roku poinformowano, ze GSP powraca ze sportowej emerytury. Zawodnik miał podpisać multi-kontrakt na walki dla UFC, a pierwszym jego pojedynkiem miało być starcie w dywizji średniej z aktualnym mistrzem, Michaelem Bispingiem.

Bisping jednak będzie musiał zmierzyć się ze zwycięzcą starcia Yoel Romero-Robert Whittaker . Wobec tego, GSP może zmierzyć się ze zwycięzcą pojedynku Maia-Woodley na gali w Nowym Jorku.

Dana White zdradził swoje plany w wywiadzie dla portalu MMAJunkie.com: - GSP i ja rozmawialiśmy kilka dni temu będąc w Vegas. George chce walczyć, tak więc dojdziemy do porozumienia. Rozmawialiśmy o walce Woodley-Maia, ta dwójka stoczy niedługo pojedynek, George chciał by zawalczyć ze zwycięzcą tego starcia, co pozwoliło by mu wrócić na tron wagi półśredniej.

