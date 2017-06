Dana White: Conor McGregor chce pojedynku z Khabibem w Rosji po walce z Floydem Mayweatherem

Cały świat MMA i boksu żyje pojedynkiem, który odbędzie się w Las Vegas 26 sierpnia pomiędzy irlandzkim gwiazdorem sztuk walki oraz być może najlepszym w dziejach bokserem. Tymczasem ten pierwszy wie już doskonale, co chce robić po tej walce.

Dana White w rozmowie z MMAJunkie zdradził, co planuje Conor McGregor (21-3) na najbliższe miesiące: - Wiecie, co mi powiedział Conor? Powiedział: Chcę Khabiba w Rosji. Czy on nie jest, kur…, niesamowity? Tak po prostu: Chcę Khabiba w Rosji. On jest świetny. Conor McGregor to pierdo…y jednorożec. Nie ma drugiego takiego! Trenuje do walki bokserskiej z Floydem Mayweatherem, a następnie rozmawia o pojedynku z Khabibem w Rosji zaraz potem.

Sam Dana White jest zdania, że póki co Khabib Nurmagomedov (24-0) musi jeszcze coś udowodnić, zanim dostanie walkę o pas. Przede wszystkim powinien zmierzyć się z Tonym Fergusonem (23-3), z którym walczyć miał już na gali UFC 209 w marcu tego roku, ale wówczas wypadł z powodu kłopotów zdrowotnych, prawdopodobnie związanych ze złym trybem cięcia wagi.

UFC nigdy jeszcze nie odbyło się na terenie Rosji, która jest jednocześnie prawdziwą kopalnią talentów MMA. Sama dyscyplina sportowa jest tam ogromnie popularna i nikt nie ma wątpliwości, że karta walk z Khabibem walczącym o tytuł mistrzowski może zgromadzić prawdziwe tłumy. Gra warta świeczki!

Tymczasem White nie może przestać zachwycać się ambitnym Irlandczykiem: - Takie właśnie rzeczy decydują o tym, że ten dzieciak jest pieprzoną gwiazdą! Mam całą masę gości mówiących: nie chcę, ku…, walczyć z tym czy z tamtym, nie chcę robić czegoś tam. A Conor mówi: chcę Floyda Mayweathera, a potem, kur…, chcę Khabiba w Rosji. Jak go nie kochać? Jak nie kochać Conora McGregora? Niesamowite!

