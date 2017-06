Rajd Polski. Neuville najszybszy na odcinku testowym

Najgorętszym tematem w rozmowach z kierowcami i członkami zespołów w Mikołajkach jest pogoda. Deszcz zapowiadany był od poniedziałku, ale do środowego wieczora było sucho. Mokro zrobiło się w nocy ze środy na czwartek. Deszczu spadło na tyle dużo, że w niektórych miejscach podczas odcinka testowego Sady porobiło się błoto, ale droga zbytnio zniszczona nie była.

Kierowcy przejazd blisko 5-kilometrowej próby zaczęli od godziny 8 rano. Większość zawodników z czołówki mistrzostw świata zdecydowała się na trzy przejazdy. Najlepszy czas wykręcił Thierry Neuville (Hyundai i20 WRC), któremu pokonanie trasy od startu do mety zajęło 2:12.1. Zaledwie o dwie dziesiąte sekundy wolniejszy był Ott Tanak (Ford Fiesta WRC), który przed rokiem był o krok od zwycięstwa na mazurskich szutrach. W jednej sekundzie straty do lidera zmieścili się jeszcze Hayden Paddon (Hyundai, 0,6 sek. straty) oraz lider klasyfikacji generalnej mistrzostw świata Sebastien Ogier (Ford, sekunda straty). Piąte miejsce i 1,2 straty do Neuvillea miał Jari-Matti Latvala (Toyota Yaris WRC).

Zwycięzca zeszłorocznej edycji Andreas Mikkelsen do najszybszego Neuville’a stracił 3,1 sekundy, ale on dopiero drugi raz znalazł się za kierownicą Citroena C3 WRC. Zespół w ostatnich dniach wykonał wiele poprawek auta, by dopasować je do stylu jazdy Norwega i dopiero po Rajdzie Polski, zostaną ocenione. To dlatego też Mikkelsen na trasę odcinka testowego wyruszył aż pięciokrotnie.

Pięć razy shakedown przejechał też Teemu Sunninen (Ford), który debiutuje za kierownicą auta klasy WRC. Jego najlepszy czas był identyczny z tym, który wykręcił Mikkelsen, czyli 2:15,2.

Spośród polskich załóg startujących w WRC–2 najlepszy czas mieli Hubert Ptaszek z Maciejem Szczepaniekiem. Ich Skoda Fabia R5 niespełna 5-kilometrową próbę pokonała w czasie 2:28,3, co było piątym czasem w klasie.

Niewiele wolniejszy był Wojciech Chuchała (Ford Fiesta R5), który w mistrzostwach świata będzie debiutował - 2:29,6 (ósmy rezultat w klasie). Zdecydowanie wolniejsi byli Jarosław Kołtun (2:31,4, Ford Fiesta R5) oraz Łukasz Pieniążek (2:32,1, Peugeot 208 T16).

W klasie WRC–3 będzie rywalizował Jakub Brzeziński (Citroen DS3 R3T Max), któremu na shakedownie udało się wykręcić czas 2:49.9.

Ściganie w Rajdzie Polski zacznie się w czwartkowy wieczór od próby na torze w Mikołajkach. W piątek walka o zwycięstwo nabierze rumieńców - do przejechania będzie ponad 114 km podzielonych na dziewięć odcinków specjalnych.

Transmisje Rajdu Polski od 30 czerwca do 2 lipca na bezpłatnej platformie Red Bull TV.