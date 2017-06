14-letni kolarz stosował doping!

Mimo walki z dopingiem nielegalne wspomaganie wciąż jest pokusą na szybkie poprawienie wyników i łatwiejsze zwycięstwa. Kolejny złapany na oszukiwaniu kolarz nikogo by specjalnie nie dziwił, gdyby nie jego wiek.

"La Gazzetta dello Sport" donosi, że z włoskiego regionalnego wyścigu organizatorzy musieli wykluczyć 14-letniego zawodnika po tym jak w jego organizmie wykryto zakazaną substancję. Młody oszust wspomagał się mesterolonem. Jest to steryd anaboliczny dobrze znany m.in. kulturystom.

Sportowiec został też natychmiast zawieszony przez komisję antydopingową Włoskiego Komitetu Olimpijskiego. O problemie dopingu wśród młodych kolarzy mówiło się we włoskich mediach od dawna, ale do tej pory nikt nikomu nic nie udowodnił. Jak podkreśla "La Gazzetta" włoski zawodnik pobił smutny rekord. Do tej pory na oficjalnych zawodach nikt nie odnotował pozytywnego testu u tak młodego zawodnika.