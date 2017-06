NBA. Chris Paul w Rockets. W Houston też chcą mieć superdrużynę

Sam Dekker, Patrick Beverley, Lou Williams, DeAndre Liggins, Darrun Hilliard, Montrezl Harrell, Kyle Wiltjer, wybór w pierwszej rundzie przyszłorocznego draftu oraz 661 tys. dol. - tyle musieli oddać Houston Rockets, żeby pozyskać z Los Angeles Clippers rozgrywającego Chrisa Paula, jedną z największych gwiazd NBA.

- Każdy dzień, w którym pozyskujesz gracza z najwyższego poziomu jest dobry dla zespołu. W NBA trwa wyścig zbrojeń. Albo weźmiesz w nim udział, albo patrzysz z boku. Czujemy, że James Harden jest w najlepszym momencie swojej kariery, Chris Paul też, a to pozwoli nam bić się z faworytami - uważa Daryl Morrey, generalny menedżer Rockets.

32-letni Paul w NBA gra od 2005 roku. Karierę zaczynał w New Orleans Hornets, od 2011 roku był graczem Clippers. Dziewięć razy grał w meczu gwiazd, cztery razy był najlepszym podającym ligi, a sześciokrotnie przewodził pod względem przechwytów. Zdobył złoto na igrzyskach w Pekinie i Londynie, ale w play-off NBA nigdy sukcesu nie odniósł. Jego zespoły nigdy nie przeszły drugiej rundy play-off.

Pozyskując Paula Rockets zyskali drugą wielką gwiazdę NBA, obok Jamesa Hardena. - Nigdy w zespole nie dość rozgrywających czy gwiazd. On jest jednym z najlepszych rozgrywających i jeśli nie będziemy potrafili tego poukładać, to będziemy w tarapatach - stwierdził trener Mike D’Antoni, niejako odpowiadając na wątpliwości, czy da się pogodzić na parkiecie Hardena i Paula, którzy są w pierwszej dziesiątce ligi pod względem czasu spędzanego z piłką.

Clippers tracą gwiazdę, ale nie są do końca przegrani w tej wymianie. Z końcem czerwca Paulowi wygasał kontrakt. Zespół z LA mógł stracić swojego gwiazdora za bezcen, a tak pozyskał graczy, z których część może stanowić ważne elementy nowego systemu gry lub posłużyć w innych wymianach. Paul, by umożliwić transfer, zgodził się wykorzystać opcję przedłużenia umowy o rok. Rockets, by wymiana mogła dojść do skutku, dzień wcześniej dokonali aż pięciu transakcji.

Celem Clippers na najbliższe dni powinno być zatrzymanie Blake’a Griffina, który zrezygnował z ostatniego roku kontraktu i od 1 lipca sprawdzi, jakie oferty mają dla niego inne drużyny. Wolnym graczem jest także J.J. Redick.