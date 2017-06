Rajd Polski. Neuville: Chcę być przed Ogierem

Neuville wygrał w tym sezonie dwa razy (Korsyka, Argentyna), do prowadzącego w klasyfikacji generalnej Sebastiena Ogiera (M-Sport) traci tylko 18 punktów. - Cieszę się, że wygrałem dwa rajdy, liczę się walce o mistrzostwo, a w dwóch ostatnich rajdach miałem lepsze tempo od Ogiera ale musimy bardzo uważać, bo goście, którzy są za mną na pewno będą naciskać, a do tego mogą skorzystać z lepszej pozycji startowej w dwóch najbliższych rajdach. Ja na pewno nie będę miał lekko, bo Ott Tanak traci tylko 15 punktów, a Jari-Matti Latvala 16, więc margines jest niewielki - zwraca uwagę Neuville.

- Naszym celem jest skończyć rajd przed Ogierem oraz utrzymać Latvalę i Tanaka za sobą. Do końca sezonu zostało już tylko sześć rajdów, każdy punkt ma znaczenie - dodaje.

Jak wszyscy zawodnicy z czołówki Neuville co i rusz sprawdza prognozy pogodowe. - Dla mnie lepiej, jeśli nie będzie padać, bo będę mógł jechać szybciej. W Polsce nie ma aż tyle czyszczenia drogi, więc wolałbym jechać w podobnych warunkach co Jari czy Ott. Jeśli będzie mokro, łatwiej będzie o błąd. Jeśli mocno popada, to w wielu miejscach będziemy jeździć po błocie i ciężko będzie znaleźć przyczepność - mówi.

Neuville jest pewny siebie przed startem w Polsce, bo dobrze czuje się za kierownicą tegorocznego Hyundaia i20 WRC. - Czuje się komfortowo w samochodzie, dobrze się "rozumiemy", a ja mogę cieszyć się jazdą. Stanowimy jedność, a dzięki temu mogę mocniej naciskać i jechać czyściej - mówi.

Transmisje Rajdu Polski od 30 czerwca do 2 lipca na bezpłatnej platformie Red Bull TV.