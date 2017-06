Bundesliga. Błaszczykowski: Chcę skończyć karierę w Wiśle Kraków

Od kilku miesięcy trwają spekulacje nad zmianą klubu przez Błaszczykowskiego. Sam zawodnik chce kontynuować karierę w Wolfsburgu.

- Mam dwa lata kontraktu w Wolfsburgu i tego się na razie trzymam. Na ten moment wygląda to po prostu tak, że właśnie tam zostanę - powiedział w rozmowie z serwisem nto.pl.

Błaszczykowski wspomniał o tym, że wciąż zamierza skończyć karierę grając w Wiśle Kraków. - Jeszcze kilka lat grania mi zostało, więc nie wybiegam tak daleko w przyszłość. Jeśli jednak już na to przyjdzie czas, to raczej dojdzie do tego co zapowiadałem wcześniej, a mianowicie chciałbym skończyć karierę tam gdzie wypływałem w wielki świat czyli w Wiśle Kraków - powiedział.