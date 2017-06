Boks. Mateusz Borek wściekły na znanego promotora. "To zaczyna mnie wku****ć

Haumono Adamek pokonał jednogłośnie na punkty (99:91, 99:91, 100:90). Znowu był szybki i praktycznie nieuchwytny dla rywala, który według portalu boxrec.com, niedawno był klasyfikowany dopiero na 63. miejscu w rankingu wagi ciężkiej.

- Jeśli żona nie pozwoli mi kontynuować, to będę musiał ją prosić! Do zobaczenia wkrótce - powiedział po walce Adamek.

”Góral” przegrał aż trzy z pięciu ostatnich walk, a zwycięstwo nad emerytowanym Przemysławem Saletą trudno traktować poważnie. Haumono ma co prawda znacznie ”mocniejsze” nazwisko od 49-latka, ale wciąż pokonanie go nie było wielkim sukcesem. Nie potrzeba jednak znaczących osiągnięć, by walczyć o mistrzostwo świata. Walki o pas nie determinuje bowiem tylko postawa sportowa, ale przede wszystkim ”polityka” i medialność zawodnika. Adamek po cichu w to celuje.

Andrzej Wasilewski nie popiera ambicji polskiego boksera. - Ze względu na szacunek do Tomasza, do jego osiągnięć, do heroicznych wojen, jakie stoczył w ringu, namawiałbym go do zakończenia kariery – powiedział „Wyborczej” promotor Andrzej Wasilewski, który już niejednego swojego pięściarza namówił do wyjścia z ringu, obawiając się o jego zdrowie. Boks jest brutalny, a najbrutalniejsze jest w nim to, że pięściarz uświadamia to sobie, kiedy jest już za późno - mówił niedawno w wywiadzie dla „Gazety Wyborczej”.

Na słowa znanego promotora ostro zareagował Mateusz Borek, który był organizatorem gali Polsat Boxing Night 7. Niech się każdy zajmuje własnymi sprawami, galami i zawodnikami. Bo zaczyna mnie wku****ć już ta dmuchana dyskusja - napisał na Twitterze.

Czytam GW i widzę , ze Ty się dalej zajmujesz Adamkiem. Zajmij się glupotami , które robi Włodarczyk, karierą Suleckiego itd. - dodał Borek.

Zostałem zapytany, co bym doradzał Adamkowi. Odpowiedziałem prawdę to co myślę - odpowiedział mu Wasilewski.