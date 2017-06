UFC. Carla Esparza nie myśli o rewanżu z Jędrzejczyk

Amerykanka w 2015 roku wygrała program Ultimate Fighter, dzięki czemu stała się pierwszą mistrzynią wagi słomkowej UFC. Pech chciał, że w pierwszej obronie trafiła na Joannę Jędrzejczyk. Walka odbyła się 14 marca 2015 roku, wówczas Joanna nie dała najmniejszych szans Carli, nokautując ją w drugiej rundzie.

Po tym pojedynku Esparza miała nieco problemów osobistych, pojawiły się nawet przesłanki że może zakończyć karierę. Wróciła jednak do walk, wygrywając z mocną Julianą Limą, a następnie przegrywając z Randą Markos.

Po ostatnim pojedynku z Maryną Moroz podczas konferencji prasowej padło pytanie o chęć rewanżu z Polką:- Wiem że jestem blisko rewanżu z Jędrzejczyk. Do tej walki kiedyś dojdzie. Miałam długą przerwę, chcę poczuć się w walce komfortowo. Chcę czuć się skupiona i gotowa, nie chcę tylko wyjść do tej walki, jeśli do niej dojdzie to chcę ją wygrać - powiedziała była mistrzyni UFC.

