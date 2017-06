Jan Mucha znów zagra w ekstraklasie!

35-letni słowacki bramkarz przechodzi testy w medyczne w klubie z Niecieczy, po których ma podpisać umowę z Termaliką.

Dla Muchy byłby to powrót do ekstraklasy po siedmiu latach przerwy. Występował w Legii Warszawa od 2005 do 2010 r. Ze stołeczną drużyną zdobył mistrzostwo i Puchar Polski. Siedem lat temu nie przedłużył kontraktu z Legią i i związał się z Evertonem. W Anglii jednak nie wywalczył miejsca w podstawowym składzie. Zagrał tylko w dwóch meczach.

Mucha ma na swoim koncie występy na mistrzostwach świata w RPA w 2010 r. Z reprezentacją Słowacji doszedł do 1/8 mundialu.