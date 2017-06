Polski Roberto Carlos na celowniku Ajaksu Amsterdam

Jakub Kiwior ma 17 lat i od 2016 r. występuje w Anderlechcie Bruksela. Przeszedł tam z GKS Tychy. Kilka dni temu rozpoczął trening z pierwszą drużyną mistrza Belgii. Wiele wskazuje na to, że Anderlecht może być tylko krótkim przystankiem w karierze młodego obrońcy. Według informacji belgijskiego dziennika La Dernière Heure, Kiwiorem poważnie interesują się Ajax Amsterdam oraz spadkowicz z Premier League Middlesbrough.

Ewentualny transfer do jednego z tych klubów nie będzie jednak wcale prosty. Kiwiora obowiązuje kontrakt z Anderlechtem do czerwca 2019 r.

Inna sprawa, że gdyby Polak przeniósł się do Ajaksu, to pewnie dołączyłby do juniorskiej ekipy A1 bądź do rezerw Jong Ajax/

Kim jest Jakub Kiwior?

Lewy obrońca, który potrafi grać również na środku defensywy.Rok temu Kiwiorem interesował się również Ajax oraz Borussia Dortmund.

Urodzony w 2000 r. zawodnik swoją karierę zaczynał pod okiem trenera Krzysztofa Bergera. Siedem lat temu pisaliśmy o nim tak. "Wśród dzieci wyróżnia się blondynek, któremu piłka wręcz klei się do buta. No, może tylko do lewego, ale zawsze. To 8-letni Kuba Kiwior, który regularne treningi zaczął już w wieku czterech lat! - To nasz Roberto Carlos! Potrafi pięknie złożyć się do strzału. Wykonuje rzuty wolne i rożne. Brazylijczycy polskiej piłki rodzą się w Tychach - żartuje trener Berger. Pytany o ulubione przedmioty, Kuba odpowiada jednym tchem: podbijanie piłki, kiwanie, strzelanie'.