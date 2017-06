Gałkowo Sharp Masters 2017. Trzy dni wielkich emocji i atrakcji gwarantowane

Sportowe emocje gwarantowane! Skoczków zobaczymy od piątku 30 czerwca w 24 konkursowych odsłonach. Rywalizacja odbędzie się w poszczególnych rundach. Srebrna, Złota i Diamentowa wyłonią najlepszych jeźdźców zawodów w tym zwycięzcę niedzielnego Grand Prix imienia ppłk Ludwika Ferensteina, - będącego jednym z najsłynniejszych jeźdźców w historii polskiej kawalerii.

Gałkowo Sharp Masters to jednocześnie Eliminacje do Mistrzostw Polski Młodych Koni. Najlepsze wierzchowce zobaczymy w kategorii koni 4, 5 i 6 letnich.

Ciekawa rywalizacja zapowiada się pomiędzy najmłodszymi startującymi na kucach i zawodnikami w Business Club Cup.

Parkurowe zmagania jak co roku przeplatać będą porywające pokazy. W pełnym majestacie zaprezentują się wspaniałe andaluzy - konie pochodzące z królewskiej hiszpańskiej szkoły jazdy. Szyk i elegancja sprawdzą się doskonale w legendarnym już konkursie kapeluszy. Mistrzowie powożenie przystąpią do wielkiego testu umiejętności na trasie próby terenowej. Finałem będzie licytacja charytatywna, dzięki której po raz kolejny wspólnie spełnimy marzenia.

Gałkowo Sharp Masters to wydarzenie, które w połączeniu z pięknem mazurskiej krainy staje się kwintesencją pasji do sportu. To tu dzięki wielopokoleniowej tradycji czas przez chwilę staje w miejscu i przypomina historię narodu, który nade wszystko pokochał konie.

Szczegółowy program dostępny TUTAJ.