Siatkówka. Bernardo Rezende wraca na ławkę trenerską Canarinhos!

Sześć miesięcy po tym jak trener-legenda, Bernardo Rezende, opuścił zespół Canarinhos, robiąc miejsce Renanowi Dal Zotto, szkoleniowiec nadal uczy się funkcjonowania w siatkówce bez odpowiedzialności selekcjonera kadry narodowej. Nie idzie mu to jednak łatwo.

Choć po pożegnaniu z kadrą poprzez zdobycie złotego medalu igrzysk olimpijskich w Rio de Janeiro Rezende miał całkowicie dać sobie spokój z reprezentacją, to od kilku tygodni obserwuje pracę swojego następcy, doradzając mu, jak przeprowadzić zmianę pokoleniową w zespole i jak kierować dość wymagającymi zawodnikami z Brazylii.

Co więcej, według globoesporte.globo.com Bernardo Rezende będzie aktywnie uczestniczył w przygotowaniach kadry Canarinhos do Final Six, które już na początku lipca odbędzie się w brazylijskiej Kurtybie. W reprezentacji będzie pełnił rolę konsultanta. Bernardo Rezende pracował z Brazylijczykami od 2001 do 2016 roku. Z kadrą zdobywał złote i srebrne medale igrzysk olimpijskich i mistrzostw świata.