Siatkówka. Kolejny nowy zawodnik w Zawierciu - tym razem z ligowego rywala

- Bardzo się cieszę, że trafiłem do Aluron Virtu - mówi Krzysztof Andrzejewski. - Znam klub bardzo dobrze; często miałem możliwość rywalizacji na parkietach I ligi z Aluron Virtu. Jeszcze w ubiegłym sezonie zmierzyliśmy się po raz pierwszy w historii w finale rozgrywek - dodaje libero. - Aluron Virtu buduje bardzo ciekawy skład na pierwszy sezon w PlusLidze, a do tego osoba trenera Zaniniego przekonała mnie do przyjścia do Zawiercia - kończy nowy zawodnik klubu z Zawiercia.

Krzysztof Andrzejewski ma 34 lata. Jest wychowankiem AZS-u UWM Olsztyn. W swojej karierze występował w Delekcie Bydgoszcz, AZS-ie Stal Nysa i Energetyku Jaworzno. Jest czwartym zawodnikiem, który dołączył do beniaminka PlusLigi w sezonie 2017/2018. Wcześniej zrobili to Grzegorz Bociek i Grzegorz Pająk z ZAKSY Kędzierzyn-Koźle oraz pierwszy Japończyk w polskich rozgrywkach, Taichiro Koga (Paris Volley).

Po przejściu do najwyższej klasy rozgrywkowej klub z Zawiercia pożegnał się z kilkoma graczami – Jarosławem Macionczykiem (BBTS Bielsko-Biała), Dawidem Ogórkiem (Lechia Tomaszów Mazowiecki), Bartoszem Dzierżanowskim, Jakubem Lewandowskim, Grzegorzem Wójtowiczem, Adamem Sobolewskim, Pawłem Filipowiczem (Ślepsk Suwałki) oraz Kamilem Gutkowskim (również Lechia).