Siatkówka. Z AZS-u Częstochowa do Łuczniczki Bydgoszcz - Adam Kowalski zmienia klub

- Zaraz po zakończeniu sezonu ligowego pojawiła się propozycja z Bydgoszczy. Wiem też, że nowy trener Łuczniczki - Kuba Bednaruk - widział dla mnie miejsce w składzie, co miało dla mnie duże znaczenie. Na pewno klub jak i ja osobiście chcemy poprawić rezultaty, jakie osiągnęliśmy w ostatnim sezonie. Myślę, że nowa drużyna będzie miała na to spore szanse. Chciałbym, abyśmy dzięki dobrej pracy robili z każdym dniem krok do przodu, a wtedy o wyniki będziemy mogli być spokojni – mówi libero, Adam Kowalski.

24-letni zawodnik początek kariery związał z Norwidem Częstochowa. Trzy lata spędził w SMS-ie Spała (2010-2013), by następnie przenieść się do Cerradu Czarnych Radom (2013-2016). Po kolejnym sezonie w AZS-ie Częstochowa (2016/2017), postanowił opuścić spadkowicza i udać się do drużyny, przeciwko której walczył o uniknięcie barażów – Łuczniczki Bydgoszcz.

Adam Kowalski znalazł się w składzie reprezentacji Polski na igrzyska europejskie 2015. Statystycznie w rozgrywkach 2016/2017 był 1. libero w Polsce. Zagrał w 32

meczach (124 sety), a w klasyfikacji wyprzedził Pawła Zatorskiego.

Łuczniczka Bydgoszcz jest na finiszu kompletowania składu. Trener Jakub Bednaruk w przyszłym sezonie zdecydował się związać z kilkoma nowymi zawodnikami. Wśród nich znaleźli się wspomniany Adam Kowalski, Edgardo Goas (Konya Büyüksehir Belediye), Paweł Gryc (BBTS Bielsko-Biała), Michał Szalacha (AZS Częstochowa), Metodi Ananiew (Zamalek) oraz Henrique Batagim (Pamvohaikos V.C.).

Klub opuścili Igor Yudin (Zenit Kazań), Jan Nowakowski (ONICO Warszawa), Marcel

Gromadowski (Volejbal Kladno) oraz najprawdopodobniej Milan Katić oraz Mateusz Czunkiewicz