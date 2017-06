Kingsley Coman aresztowany! Policja zareagowała na zawiadomienie o przemocy

Francuska policja zatrzymała Kingsleya Comana w poniedziałek rano. Piłkarz Bayernu Monachium pokłócił się ze swoją byłą partnerką, a z informacji portalu europe1.fr wynika, że przyczyną kłótni był duży kontrakt reklamowy reprezentanta Francji.

Coman złożył na policji wyjaśnienia i został zwolniony do domu. To jednak nie koniec problemów piłkarza Bayernu Monachium. Sprawą przemocy domowej, którą na policji zgosiła była partnerka zawodnika, zajmie się we wrześniu sąd.

Coman jest piłkarzem Bayernu Monachium od dwóch lat. Był wypożyczony z Juventusu, ale kilka miesięcy temu niemiecki klub wykupił Francuza za 21 milionów euro.

W zakończonym niedawno sezonie Coman zagrał w 25 meczach, strzelił dwa gole i miał jedną asystę.