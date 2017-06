Saul Niguez upokorzył Włochów. Hiszpania w wielkim finale

Pierwsze kilka minut meczu należało do graczy z Półwyspu Apenińskiego. Najpierw bramkę mógł zdobyć Chiesa, a następnie Bernardeschi, który jednak uderzył wysoko ponad bramką Arrizabalagi. Wraz z upływem kolejnych minut do głosu zaczęli dochodzić Hiszpanie, lecz byli bardzo nieskuteczni. Ceballos rządził w środku pola, ale pomimo wielu prób, Deulofeu nie mógł trafić do siatki. Pierwsza połowa zakończyła się bezbramkowym remisem.

Jako pierwszy na listę strzelców wpisał się Saul Niguez. Pomocnik Atletico Madryt otrzymał w 53. minucie podanie od Ceballosa i uderzył lewą nogą na bramkę Donnarummy. Włoski golkiper wyciągnął się, ale nie był w stanie dotknąć piłki.

Chwilę później głupotą popisał się Gagliardini, który za bezmyślny faul otrzymał drugą żółtą kartkę w ciągu kilkunastu minut i zmuszony był opuścić boisko. Co ciekawe, mimo gry w dziesiątkę, to Włosi jako kolejni cieszyli się z gola. W 62. minucie szybko rozegrali rzut wolny, strzał oddał Bernardeschi, a piłka po rykoszecie wpadła do bramki Arrizabalagi.

Nie minęło pięć minut, a Hiszpania znów była na prowadzeniu. W 65. minucie Saul Niguez popisał się fenomenalnym strzałem zza pola karnego, a piłka z atomową prędkością wpadła do bramki. Gol ten zostanie najprawdopodobniej uznany za najładniejszy w całym turnieju.

Hiszpania w pełni kontrolowała przebieg spotkania. Co chwila przedzierali się Ceballos i Deulofeu, na lewym skrzydle szalał Asensio. Zawodnik Realu Madryt dograł w 74. minucie do wychodzącego przed obrońców Saula, a ten strzałem na bliski słupek zdobył swoją trzecią bramkę w meczu i piątą w turnieju.

Hiszpania rozegrała kolejne znakomite spotkanie i awansowała do wielkiego finału. Zmierzy się w nim z Niemcami, którzy wcześniej dopiero po rzutach karnych poradzili sobie z reprezentacją Anglii.

Ostatni mecz turnieju odbędzie się w piątek 30 czerwca o godzinie 20:45.