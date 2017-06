Tenis. Agnieszka Radwańska weźmie ślub!

Agnieszka Radwańska zalicza jeden z najgorszych sezonów od lat. Nie zdołała dotychczas wygrać żadnego turnieju, boryka się także z licznymi kontuzjami. Mimo to, rok 2017 może być dla niej jednym z ważniejszych wspomnień w życiu. Tenisistka zamierza bowiem wziąć ślub.

Wybrankiem 28-letniej krakowianki jest były tenisista, a aktualnie jej trener, Dawid Celt. Para jakiś czas temu oficjalnie ogłosiła swój związek, a teraz przyszedł czas na kolejny krok.

– Ślub odbędzie się we wrześniu, po nowojorskim turnieju US Open, w rodzinnym Krakowie - powiedziała mama Radwańskiej w wywiadzie dla "Gazety Krakowskiej". Przed uroczystością czeka ją jednak kilka ważnych startów, w tym wspomniany ostatni w sezonie turniej wielkoszlemowy.