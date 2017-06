Rybus dalej w Lyonie? "Albo zagra z przodu, albo odejdzie. Była oferta"

Maciej Rybus na czerwcowym zgrupowaniu reprezentacji Polski zapewniał, że sprawa jego klubowej przyszłości powinna wyjaśnić się szybko. Po meczu z Rumunami na wakacje jechał bez specjalnych zmartwień. No może z myślą, że mógłby grać więcej. Temu miałby służyć ewentualny transfer.

Na brak zainteresowania swoją osobą nie mógł narzekać, a z Lyonu też go nikt nie wypędzał. Działacze czwartej siły Ligue 1 podjęli jednak kroki na wypadek ewentualnej straty Polaka.

- Stawiamy na to jak zawodnicy prezentują się pod względem sportowym. Jeśli mówimy o lewej obronie to będziemy mieli na tę pozycję dwóch nowych graczy - powiedział prezes klubu Jean-Michel Aulas. Marcal z Benfiki Lizbona już przeszedł do Olympique za ok. 4,5 mln euro, a transfer Ferlanda Mendy’ego z Le Havre jest finalizowany. W drużynie są też dotychczasowi konkurenci do gry Rybusa – doświadczony Jeremy Morel czy grający z prawej i lewej strony Rafael.

Do przyszłości Polaka w Lyonie Aulas odniósł się jednak konkretniej.

Miejsce w ofensywie?

- Bierzemy pod uwagę odejście z klubu Rybusa. Dostaliśmy na niego ofertę. Na razie sprawa stanęła w miejscu. Myślę, że Ryba albo u nas zagra z przodu i przestawi się na bardziej ofensywną pozycję, albo odejdzie - stwierdził prezes sugerując, że jest dla niego miejsce w Lyonie, lecz niekoniecznie w obronie.

Do 10 lipca Rybus jest na wakacjach. Menadżer reprezentanta Polski, Mariusz Piekarski sprawy szerzej komentować nie chciał. Potwierdził, jedynie, że klubowe losy zawodnika mogą rozstrzygnąć się w pierwszym tygodniu lipca.



Maciej Rybus w poprzednim sezonie Ligue 1 spędził na boisku nieco ponad 1200 minut. Do gry w pierwszym składzie wyszedł w 14. spotkaniach.