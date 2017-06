Ekstraklasa. Vadis Odjidja-Ofoe przyleciał do Warszawy. Na razie nie jedzie do Warki

Po trzech tygodniach urlopu do Warszawy w końcu dotarł Vadis Odjidja-Ofoe. Kilka godzin po przylocie belgijski pomocnik spotkał się z Dariuszem Mioduskim, by porozmawiać o swojej przyszłości.

Spotkanie odbyło się w Pałacu Sobańskich. To siedziba Polskiej Rady Biznesu. W lutym Mioduski negocjował tam z Bogusławem Leśnodorskim i Maciejem Wandzlem warunki przejęcia Legii. Teraz negocjuje z Vadisem. I wszystko wskazuje na to, że na jednym spotkaniu się nie skończy, bo z naszych informacji wynika, że piłkarz na razie nie dołączy do trenujących w Warce legionistów.

Kontrakt Vadisa jest ważny jeszcze przez rok. Legia chciałaby go przedłużyć. Nie wiadomo tylko, czy chce go przedłużyć Vadis. Zdaniem greckich mediów Belg ma poważną ofertę z Olympiakosu, gdzie trenerem jest szkoleniowiec, który ściągnął go do Warszawy, czyli Besnik Hasi.

Mistrz Grecji oferuje za Vadisa tylko 2 mln euro. Dla Legii stanowczo za mało. Tym bardziej, że umowa podpisana rok temu gwarantuje piłkarzowi równy podział zysków z transferu powyżej kwoty 1,5 mln euro.

Legioniści w Warce trenować będą do piątku. Przed powrotem do Warszawy zajadą jeszcze do Radomia, gdzie rozegrają sparing z Radomiakiem. Początek meczu o godz. 14.