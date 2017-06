Mączyński nie dla Legii? Wisła odrzuciła pierwszą ofertę

Według informacji podawanych przez "Przegląd Sportowy", Legia Warszawa złożyła pierwszą oficjalną ofertę na zakup pomocnika Wisły Kraków - Krzysztofa Mączyńskiego. O przejściu zawodnika do "Wojskowych" mówi się już od dłuższego czasu, teraz pojawiły się pierwsze konkrety. Do porozumienia pomiędzy klubami jest jednak daleko, bowiem Legia nie spełnia wymagań finansowych Wisły Kraków.

Nie wydaje się by warszawianie byli skłonni do zapłacenia pół miliona euro za Mączyńskiego. To szansa dla Jagiellonii, która również jest zainteresowana pozyskaniem 30-latka. Nie wiadomo jednak, czy kwota jakiej szefowie Wisły oczekują za swojego zawodnika, nie odstraszy również klubu z Podlasia.

Najbliższe okno transferowe to ostatnia szansa dla Wisły Kraków na zarobienie na Mączyńskim poważnych pieniędzy, ponieważ jego kontrakt wygasa w czerwcu przyszłego roku.