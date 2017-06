Siatkówka. Kolejna siatkarka zostaje w ekipie mistrzyń Polski

Choć Aleksandra Krzos jest zawodniczką Chemika Police już od pięciu lat, to nie każdy sezon grała w zespole. W rozgrywkach 2015/2016 miała roczną przerwę, w trakcie której została wypożyczona do Muszynianki. Następnie wróciła do Polic i w poprzednim sezonie broniła barw klubu z Północy. Przez ostatnie lata zdobyła 3 złote medale mistrzostw Polski oraz 2 krajowe Puchary. W niedzielę wieczorem wraz z kadrą wyleciała do Brazylii, gdzie weźmie udział w meczach przygotowujących zespół do World Grand Prix.

- Chcę walczyć o złoto w Polsce, chcę rywalizować w Lidze Mistrzyń. Chemik jest tego gwarancją, dlatego długo nie zastanawiałam się nad swoją przyszłością i zdecydowałam się zostać w Policach - mówi sama zainteresowana.

Podpisanie z nią kontraktu oznacza, że grupa zawodniczek, która zostaje w Chemiku na kolejny sezon się powiększa. Wcześniej umowy prolongowały Katarzyna Gajgał-Anioł, Stefana Veljković i Katarzyna Zaroślińska. Klub opuściły natomiast Anna Werblińska, Aleksandra Jagieło (BKS Bielsko-Biała), Madelaynne Montaño (Liu Jo Nordmeccanica Modena), Jelena Blagojević (Developres Rzeszów) i Joanna Wołosz (Imoco Volley Conegliano).

Krzos jest dziewiątą zawodniczką, która na pewno zagra w barwach polickiego zespołu w sezonie 2017/2018. Wcześniej klub poinformował o Alex Holston, Sladjanie Mirković, Stefanie Veljković, Natalii Mędrzyk, Katarzynie Zaroślińskiej, Maret Belkestein-Grothues, Katarzynie Gajgał-Anioł i Biance Buszy.