Media: Pepe dogadany z PSG

Według hiszpańskich mediów, powołujących się na informacje od osób związanych z Besiktasem, przejście Pepe do Turcji nie dojdzie do skutku. Wszystko przez to, że Portugalczyk w ostatnich dniach porozumiał się z Paris Saint-Germain, z którym niebawem podpisze umowę.

Zdaniem dziennika "AS", 34-latek po zakończeniu Pucharu Konfederacji, w którym reprezentacja Portugalii w półfinale zmierzy się z Chile, uda się do Paryża, gdzie przejdzie testy medyczne i zostanie zaprezentowany jako nowy zawodnik PSG. W ostatnich dniach wiele mówiło się na temat ewentualnego transferu Pepe do Besiktasu, przeszkodą nie do przeskoczenia dla Turków, okazały się jednak wymagania finansowe zawodnika, który oczekiwał dwuletniego kontraktu, wartego 20 milionów euro. Szefowie mistrza Turcji nie byli w stanie spełnić tak wysokich oczekiwań, z czym problemu z pewnością nie będą mieli właściciele PSG. Pepe przez ostatnie 10 lat był zawodnikiem Realu Madryt, dla którego rozegrał łącznie 334 mecze.