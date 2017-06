Zlatan Ibrahimović może trafić do Atletico

Według informacji hiszpańskiego "Sportu" szefowie Atletico Madryt badają możliwość podpisania kontraktu z Ibrahimoviciem, którego w swoim zespole bardzo chętnie zobaczyłby trener Diego Simeone. Opiekun „Los Colchoneros” upatruje w Zlatanie zawodnika, który zagwarantuje drużynie ponad 20 goli w sezonie.

Przejście do Atletico odpowiadałoby również samemu Ibrahimoviciowi, bowiem mógłby on spokojnie dokończyć proces rehabilitacji, ze względu na to, że madrycki klub może rejestrować nowych piłkarzy dopiero od stycznia 2018 roku. Wszystko to przez zakaz transferowy, nałożony na klub za nieprawidłowości dotyczące kontraktowania młodych zawodników.

Sztab Diego Simeone uważnie monitoruje proces rekonwalescencji Ibrahimovicia, a sam trener Atletico uważa, że leczenie Szweda przebiega bardzo dobrze. Doświadczony napastnik otrzymał również ofertę gry dla amerykańskiego Los Angeles Galaxy.