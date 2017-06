Bayern szykuje transfer roku? Lewandowski odejdzie, a zastąpi go Aubameyang?

Zdaniem doświadczonego dziennikarza, właściciele Bayernu Monachium szykują się na odejście Roberta Lewandowskiego do angielskiej Chelsea Londyn, o czym mówiło się bardzo dużo w ostatnich dniach. W jego miejsce do Monachium miałby trafić właśnie Aubameyang, który od kilku tygodni szykuje się do opuszczenia Borussii Dortmund.

Według Aguilara, Bayern zaoferował Borussii 70 milionów euro, a więc dokładnie tyle ile szefowie BVB żądali za Gabończyka od poprzednich zainteresowanych. Dziennikarz "El Mundo Deportivo" ofertę mistrzów Niemiec argumentuje również tym, że najprawdopodobniej do skutku nie dojdzie transfer Alexisa Sancheza, który zamiast przenosin do Bawarczyków wybierze przeprowadzkę do Manchesteru City.

Niewykluczony jest również scenariusz, w którym Robert Lewandowski zostanie w drużynie Carlo Ancelottiego i razem stworzy duet z Aubameyangiem, co miało miejsce w czasach gry obydwu zawodników w Borussii Dortmund.