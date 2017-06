Alvaro Morata o krok od Manchesteru United

Po tym jak szefowie Manchesteru United zdecydowali się nie przedłużać kontraktu ze Zlatanem Ibrahimoviciem, menedżer 6. zespołu minionego sezonu Premier League - Jose Mourinho, usilnie poszukuje klasowego snajpera do swojej drużyny. Od dłuższego czasu portugalski trener wywiera nacisk na właścicielu United, aby ci sprowadzili do Anglii napastnika Realu Madryt - Alvaro Moratę. Według dziennika "AS", angielski klub wysłał już oficjalną ofertę na zakup zawodnika, a sfinalizowanie całej transakcji jest kwestią kilku dni.

Prezes Realu Florentino Perez, miał otrzymać ofertę opiewającą na zawrotną sumę 70 milionów euro. Pomimo wysokiej kwoty proponowanej przez Manchester, "Królewscy" wciąż zastanawiają się nad jej przyjęciem, chcąc nawet 20 milionów euro więcej. Szefowie madryckiego klubu swoje wygórowane żądania argumentują tym, że Morata to mający zaledwie 24 lata reprezentant swojego kraju, który najlepszy piłkarski wiek ma dopiero przed sobą. Perez i jego współpracownicy dodają również, że aktualnie na rynku transferowym znajduje się mało napastników o charakterystyce podobnej do Moraty.

Rozmowy pomiędzy klubami zostały tymczasowo zawieszone ze względu na niedawny ślub piłkarza, jak jednak podaje "AS", sprawa transferu wyjaśni się w niedalekiej przyszłości i wszystko wskazuje na to, że przenosiny Hiszpana do Premier League staną się faktem.