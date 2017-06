Oficjalnie: Liga Mistrzów i Liga Europy w Polsacie!

Jesteśmy dumni z tego, że pozyskaliśmy prawa do tak doskonałego produktu, jakim jest Liga Mistrzów i Liga Europy UEFA. Dla naszej Grupy, w tym dla platformy cyfrowej, jest to strategiczna inwestycja. Transmitując w ostatnich latach eliminacje do ME2016, udane dla Polski ME2016 oraz eliminacje MŚ2018 obserwujemy rosnącą popularność transmisji z rozgrywek piłkarskich. To utwierdziło nas w przekonaniu, że inwestowanie w piłkę nożną na najwyższym poziomie jest właściwym kierunkiem działania. Zakup wyłącznych praw do LM i LE na kolejne trzy lata to ekscytujące wydarzenie dla naszej Grupy – powiedział Maciej Stec, Członek Zarządu Telewizji Polsat i Cyfrowego Polsatu.

NC+ Ligę Mistrzów transmitowała nieprzerwanie od 2006 roku. Spotkania najbardziej prestiżowych klubowych rozgrywek na świecie będzie można oglądać na platformie do końca sezonu 2017/2018.