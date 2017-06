Młodzieżowe mistrzostwa Europy. Sukcesy i problemy młodzieżowych reprezentantów Anglii

10 czerwca m這dzie穎wa reprezentacja Anglii wygra豉 presti穎wy turniej we francuskim Tulonie. Dzie p騧niej, dru篡na do lat 20, zdoby豉 w Korei Po逝dniowej mistrzostwo 鈍iata. We wtorek zesp馧 Adriana Boothroyda powalczy z Niemcami o awans do fina逝 m這dzie穎wych mistrzostw Europy. Anglicy marz o nowej, z這tej generacji, kt鏎a w przysz這軼i nawi您a ma do sukcesu senior闚 z 1966 roku, czyli jedynego w historii mistrzostwa 鈍iata. Marz, ale jednocze郾ie boj si o jej przysz這嗆.

M這dzie, kt鏎a nie gra

Astronomiczne kwoty, jakimi na rynku transferowym pos逝guj si kluby Premier League powoduj, 瞠 m這dzi angielscy pi趾arze nie dostaj odpowiedniej szansy w seniorskiej pi販e. Chocia w lidze pozycj na wysokim poziomie ustabilizowali 23-letni John Stones czy Raheem Sterling, a Real Madryt pyta ju o rok m這dszego Harry’ego Kane’a i 21-letniego Dele Allego, to problem jest du篡.

13 pi趾arzy, kt鏎zy zagrali w finale M do lat 20 przeciwko Wenezueli, w poprzednim sezonie Premier League uzbiera這 陰cznie raptem 1094 minuty, czyli niewiele ponad 12 spotka. Najwi璚ej, bo 431 minut, rozegra Lewis Cook z Bournemouth. Strzelec jedynego gola w finale, Dominic Calvert-Lewin uzbiera 346 minut dla Evertonu, a jego klubowy kolega Ademola Lookman 287 minut. A siedmiu Anglik闚, kt鏎zy w finale wyst徙ili, nie zagrali cho熲y minuty w Premier League. Najlepszego strzelca zespo逝 - Dominica Solanke - w ostatnich dniach Chelsea bez 瘸lu, za darmo odda豉 Liverpoolowi.

Lepiej, ale nie imponuj帷o, prezentuj si liczby zawodnik闚 graj帷ych w zespole Boothroyda na MME w Polsce. W Arsenalu regularnie gra Calum Chambers, 137 mecz闚 w barwach Southampton rozegra ju James Ward-Prowse, niewiele mniej do鈍iadczony jest jego klubowy kolega Nathan Redmond.

Rynek zepsuty przez pieni康ze

To jednak wyj徠ki. Reszta pi趾arzy albo jest zmiennikami w Premier League, albo gra na jej zapleczu. - Poziom Championship jest niez造, gwarantuje m這dym regularn gr, ale wci捫 bardzo daleko mu do topu. Ryzyko zwi您ane z postawieniem na graczy stamt康 podejmuj tylko 鈔edniacy jak np. Watford, kt鏎y kupi niedawno graj帷ego na MME Willa Hughesa z Derby - m闚i nam Christopher Lash, autor bloga Rightbankwarsaw.com, Anglik od lat mieszkaj帷y w Polsce.

- W naszym kraju trwa debata nt przysz這軼i m這dych zawodnik闚, ale dla klub闚 wci捫 najwa積iejsze b璠zie wygrywanie Premier League i walka o Lig Mistrz闚. Rynek jest zepsuty przez pieni康ze. Potentat闚 sta na to, by odpu軼i talenty kosztem zagranicznych gwiazd, kt鏎e nie zawsze daj odpowiedni jako嗆. Dla m這dych najlepsz drog do sukcesu jest anga w ambitnym klubie Championship, awans i demonstracja umiej皻no軼i w Premier League - dodaje Lash.

Idealnym przyk豉dem takiej kariery jest Jordan Pickford, kt鏎ego Everton odkupi niedawno od Sunderlandu za 30 mln funt闚. Nim bramkarz pokaza si na najwy窺zym poziomie, wcze郾iej zaliczy a sze嗆 wypo篡cze do klub闚 z ni窺zych lig. Kolejny mo瞠 by Tammy Abraham. 20-letni napastnik Chelsea w poprzednim sezonie strzeli 23 gole dla Bristol City, nast瘼ne rozgrywki sp璠zi ma na wypo篡czeniu w Swansea.

Niezrozumia貫 obawy

Chocia do tej pory Anglicy na m這dzie穎wych turniejach sukces闚 nie odnosili, to problem闚 z „produkowaniem” talent闚 nie mieli. K這poty zaczyna造 si jednak wtedy, gdy m這dzi pi趾arze dochodzili do pe軟oletno軼i i praktycznie nie mieli okazji do powa積ej rywalizacji. Wszystko z powodu presji klub闚 i podej軼ia szkoleniowc闚, kt鏎zy niech皻nie dawali szanse zawodnikom w wieku 18-21 lat. - Wtedy najwa積iejsza jest regularna gra, nabieranie do鈍iadczenia. Doskonale zrozumieli to Hiszpanie, kt鏎zy stawiaj na swoich pi趾arzy i maj tego efekty. W Anglii m這dzie jest za bardzo chroniona - czytamy w „Guardianie”.

Jednym z pomys堯w na zwi瘯szenie rywalizacji dla m這dych zawodnik闚 w Anglii by這 wprowadzenie Premier League 2, kt鏎a zast徙i豉 lig U-21. To rozgrywki dla pi趾arzy do lat 23, kt鏎e odbywaj si na dw鏂h poziomach. Chocia nie jest to lek na ca貫 z這, a tylko pocz徠ek nowej drogi, to mistrzowski Everton na M U-20 wys豉 a pi璚iu swoich graczy. Wprowadzenie Premier League 2 ma te swoje odbicie w liczbach. W poprzednim sezonie seniorskiej ligi, angielscy debiutanci rozegrali o 20 proc. wi璚ej minut ni w rozgrywkach 2015/16.

Z czo這wych klub闚 Premier League na m這dych najodwa積iej stawia Everton i Tottenham. To przyk豉dy, kt鏎e pokazuj, 瞠 cierpliwo嗆 i konsekwencja w prowadzeniu wchodz帷ych do seniorskiej pi趾i graczy, mog przynie嗆 dobre efekty.

Problem Anglik闚 zdefiniowa ostatnio mened瞠r „the Toffees” Ronald Koeman. - Ludzie zwi您ani z tutejsz pi趾 podkre郵aj konieczno嗆 stawiania na m這dzie, ale jednocze郾ie zaznaczaj, 瞠 tacy zawodnicy nie powinni gra wi璚ej ni 15 czy 20 mecz闚 w sezonie. Obawiaj si o nich, czego kompletnie nie rozumiem - powiedzia Holender.