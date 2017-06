Euro U-21. Słowacy oburzeni po meczu Niemcy - Włochy. "To hańba"

Od wynik闚 mecz闚 grupy C zale瘸這 to, kt鏎a dru篡na z drugich miejsc awansuje do p馧fina堯w Euro U-21. Wygrana Danii z Czechami przy jednoczesnym jednobramkowym zwyci瘰twie W這ch闚 z Niemcami promowa豉 do dalszych gier te dwie ostatnie ekipy - W這chy jako zwyci瞛c闚 grupy oraz Niemc闚, jako najlepsz dru篡n z drugich miejsc. Wszystko odby這 si kosztem S這wak闚, kt鏎zy zaj瘭i drugie miejsce w grupie B.

S這wacy maj podejrzenia, 瞠 nie wszystko odby這 si uczciwie. Gdy Du鎍zycy strzelili gola na 3:2 w 73. minucie meczu, w drugim meczu, przy prowadzeniu W這ch闚 1:0, 瘸dnej z dru篡n ju zbytnio na zmianie rezultatu nie zale瘸這.

- Jestem niesamowicie zawiedziony. To, co pokaza造 te dwie dru篡ny to ha鎟a! To nie ma nic wsp鏊nego z fair play. To ju nie jest pi趾a no積a. Kto powinien co z tym zrobi, nawet je郵i chodzi o tak du篡 kraj jak Niemcy - grzmia po meczu trener S這wak闚 Pavel Hapal.

Sprawa poruszy豉 najwa積iejsze osoby na S這wacji. Interweniowa u prezydenta UEFA zamierza premier Robert Fico, kt鏎y zapowiedzia wys豉nie otwartego listu z protestem. - Premier S這wacji jest rozczarowany tym, w jaki kadra do lat 21 zosta豉 wyeliminowana z ME w Polsce. Bardzo go niepokoi fakt, 瞠 wynik meczu Niemcy - W這chy wzbudza powa積e podejrzenia co do tego, czy by rozegrany w duchu fair play - o鈍iadczy豉 rzeczniczka rz康u Beatrice Szaboova.

W p馧fina豉ch Euro U-21 (we wtorek) zmierz si Anglicy z Niemcami oraz Hiszpanie z W這chami. - Uciesz si, je郵i w finale zagraj Anglicy z Hiszpanami. Je郵i b璠zie inaczej, nie zamierzam tego nawet ogl康a - stwierdzi Hapal.